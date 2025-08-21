Семьям в Сергиевом Посаде помогли собрать детей в школу

Более 100 семей в Сергиевом Посаде поддержали в преддверии 1 сентября. Им помогли собрать детей в школу, вручив ранцы с канцелярией.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и начальник управления Ольга Дударева таким образом поздравили детей с началом нового учебного года. Они вручили им рюкзаки с канцелярией, открытки и шоколадное мороженое.

«С большим удовольствием вручила Дарине портфель со всем, что необходимо для отличной учебы. Девочка очень ответственно готовится к школе и с нетерпением ждет 1 сентября», — сказала Оксана Ероханова.

Региональная мера поддержки от губернатора Московской области Андрея Воробьева действует для семей с низким доходом, многодетных семей, детей с инвалидностью и детей участников СВО.

Еще один ранец получил первоклассник Кирилл. Мальчик будет учиться в школе № 2.

Отметим, более 100 детей получат ранцы с канцелярией в 2025 году.