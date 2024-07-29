Семьям участников СВО показали шоу фейерверков в Дубне

Семьи участников специальной военной операции получили приглашение в VIP-зону на пристани Комсомольской набережной в Дубне. Они смогли насладиться зрелищным пиротехническим шоу, завершившим празднование Дня города.

Приземистый причал обеспечил зрителям великолепные виды. Особенно довольны остались дети. Яркие праздничные салюты, поднявшиеся над Волгой, стали результатом работы трех команд, которые соревновались в этом году: Троицкого снаряжательного завода, «Фейерверков спецэффектов» из Сергиева Посада и «Студии пиродизайна „Аватар“» из Москвы. Шоу сопровождалось зажигательной музыкой от барабанного коллектива Top Beat.

Традиционное фейерверк-шоу во многом прошло в Дубне по инициативе семей участников СВО. На встрече, организованной главой города Максимом Тихомировым с родителями местных жителей, участвующих в специальной военной операции, дети и родители выразили желание, чтобы праздник состоялся, несмотря на трудные обстоятельства. Многие надеялись, что в День города дети смогут снова насладиться грандиозным зрелищем.

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