Семьям бойцов СВО в Жуковском выплатили 60 тысяч рублей на школьников за год

В Московской области с конца прошлого года действует новая мера поддержки для семей, потерявших близких в ходе специальной военной операции. Им назначается ежегодная выплата на каждого школьника.

По данным Министерства социального развития региона, размер выплаты составляет десять тысяч рублей на одного учащегося. Многодетные семьи, которые ранее получали пособие в три тысячи рублей, дополнительно получают еще семь тысяч.

В Жуковском округе такую выплату уже получили шесть детей, а общая сумма составила 60 тысяч рублей. Начальник местной социальной защиты Светлана Климова пояснила, что оформить пособие могут только семьи, зарегистрированные в Московской области, если ребенок учится в муниципальной или государственной школе региона.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 122 (добавочный 6) или в Telegram-чате «Социалка. Жуковский».