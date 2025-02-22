Семья Стряпкиных в Реутове отметила 50-летие совместной жизни

В реутовском ЗАГСе состоялось торжественное празднование 50-летия со дня бракосочетания Елены Евгеньевны и Александра Сергеевича Стряпкиных. Супруги, которые знакомы с самого детства и учились в одном классе, поженились еще в студенческие годы.

Александр Сергеевич посвятил свою жизнь военной службе, из-за чего семья часто переезжала. В Реутов они переехали в 2002 году, когда глава семьи вышел на пенсию. За полвека совместной жизни супруги воспитали двоих детей и создали крепкую семью, которой гордятся. Они уверены, что секрет семейного счастья кроется в поддержке, взаимопонимании и умении радоваться каждому дню.

На торжестве начальник отдела социального развития Елена Логецкая вручила чете Стряпкиных поздравление от главы городского округа Реутов. Праздничное мероприятие стало ярким событием для супругов и их близких, а также напоминанием о том, что настоящая любовь и преданность способны выдержать испытание временем.