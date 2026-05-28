Семья Овчинниковых развивает ягодное хозяйство в Рузском районе

В деревне Ватулино Рузского городского округа два года назад начался необычный проект. Александр Овчинников вместе с семьей решил превратить пустырь в плодородное хозяйство. Теперь здесь растут пять тысяч кустов голубики, малина, жимолость и смородина.

«Участок начали осваивать в 2024 году, — рассказывает Александр. — И в этом году увидим первые ягоды. Голубика в нашей местности зимует прекрасно, корни укрыты мульчей — никаких проблем».

Семья планирует поставить забор, провести электричество и увеличить объем ягод. В следующем году хозяйство может стать еще больше. Александр мечтает пускать туристов на участок для самосбора. Это не только дополнительный доход, но и возможность подарить людям незабываемые эмоции.

Агротуризм в Подмосковье активно развивается, и фермеры могут получить гранты до 10 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Ягоды в регионе объявлены приоритетным направлением, и Московская область стремится выйти на первое место в стране по их производству. За три года площади ягодников в Подмосковье выросли с 412 до 553 гектаров, а объем производства поднялся с 1931 до 2250 тонн.

Государство предоставляет серьезную поддержку фермерам: субсидии до 95% затрат, гранты на семейные фермы до 60% расходов и программу «Агростартап» от 3 до 5 миллионов рублей.

Пять тысяч кустов, семейный подряд и цветущий май — у рузской голубики теперь есть свое лицо.