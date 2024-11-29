Семья медиков из Мытищ стала призером регионального конкурса профмастерства

Супружеская пара из Мытищ заняла второе место в конкурсе «Профсоюзная семья». Перед участниками стояла задача рассказать о своей профессии и семье в формате видеоролика.

Сергей и Ольга Лоиковы, оказавшиеся в тройке лидеров, работают в Мытищинской областной клинической больнице. Жюри оценило творческую работу пары и присудило им второе место в номинации «Креативная семья».

Всего в конкурсе приняли участие 16 семей с разных уголков Подмосковья. В лидерах также оказались супружеские пары, которые представляли медицинские учреждения Подольска, Королева и Реутова.

«Для нас ценно, что в съемках активно участвовали коллеги наших супругов, а к реализации конкурсных задач пары подошли по-творчески и креативно», — отметила заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Веселова.

Всех участников конкурса отметят дипломами и денежными вознаграждениями. Чуть позже творческие работы обнародуют в социальных сетях.

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