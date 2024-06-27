Семья из Ступина заняла 2-е место в областном конкурсе трудовых династий

Трудовая династия Шуваловых-Лобзовых-Пичугиных из Ступина заняла второе место в Московском областном конкурсе в номинации «Промышленность». Уже четыре поколения семьи работают на городском металлургическом заводе.

«Династия состоит из четырех поколений, 31 члена с общим трудовым стажем 669 лет. Династия началась с Шуваловых Александра Николаевича и Нины Федоровны, которые приехали из Рязанской области и всю жизнь проработали в металлургической компании», — рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

Также на предприятие пришли ближайшие родственники этой трудовой семьи. Все трудятся добросовестно и ответственно, а за свою работу регулярно получают благодарности от руководства предприятия.

«Самой главной нашей семейной традицией является выбор места работы. И всю жизнь работать на одном месте. Надеемся, что наши дети продолжат трудовую династию на СМК», — пояснили победители.

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