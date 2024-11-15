Более 2 миллионов отходов переработали в Подмосковье с начала года

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов поздравил сотрудников отрасли рециклинга с профессиональным праздником. Сегодня во всем мире отмечается День вторичной переработки.

В Подмосковье работают 11 универсальных комплексов по переработке отходов, семь региональных операторов и около 400 заводов-переработчиков.

Мурашов отметил, что благодаря совместной работе всех сотрудников отрасли, а также экоактивистов и волонтеров в Подмосковье удалось переработать более двух миллионов тонн отходов.

«Из вторичного сырья получаются контейнерные площадки, предметы быта и даже оборудование в помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Мурашов.