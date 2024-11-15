Более 2 миллионов отходов переработали в Подмосковье с начала года

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов поздравил сотрудников отрасли рециклинга с профессиональным праздником. Сегодня во всем мире отмечается День вторичной переработки.
В Подмосковье работают 11 универсальных комплексов по переработке отходов, семь региональных операторов и около 400 заводов-переработчиков.
Мурашов отметил, что благодаря совместной работе всех сотрудников отрасли, а также экоактивистов и волонтеров в Подмосковье удалось переработать более двух миллионов тонн отходов.
«Из вторичного сырья получаются контейнерные площадки, предметы быта и даже оборудование в помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Мурашов.
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