Семья из Балашихи передала старинную венецианскую ширму в дар в усадьбу Горенки

Жители городского округа Балашиха, супруги Андрей и Людмила Ившины, подарили музею-усадьбе Горенки уникальный предмет интерьера — старинную ширму, выполненную в венецианском стиле. Возраст экспоната превышает 100 лет и представляет собой настоящий образец мастерства прошлых эпох.

Каждый элемент ширмы отражает высокий уровень художественного исполнения и дух времени, в котором она была создана.

«Мы уверены, что эта прекрасная ширма станет достойным украшением интерьера нашего Дворца, подчеркивая его величие и элегантность. Это поистине замечательный вклад в нашу коллекцию, который мы бережно сохраним для будущих поколений», — отметили в социальны сетях усадьбы.

В ближайшее время ширма будет передана на реставрацию — специалисты планируют восстановить ее первоначальный облик и сохранить все уникальные детали. После завершения работ экспонат станет частью постоянной экспозиции музея-усадьбы Горенки, дополняя коллекцию культурных ценностей и раскрывая перед посетителями страницы истории и искусства.

История музея-усадьбы Горенки насчитывает более двух столетий. За это время усадьба принадлежала известным дворянским семьям, а затем ее помещения служили бумажно-прядильной фабрикой, исполкомом, госпиталем, детским домом и областным санаторием. Сегодня, благодаря активной реставрации, уникальный архитектурный ансамбль постепенно восстанавливает свое прежнее великолепие, становясь важным культурным центром Московской области.