Семья Халецких в Волоколамске отметила 55-летие совместной жизни

В Волоколамском отделе ЗАГС состоялось торжественное событие — чествование Галины Васильевны и Анатолия Николаевича Халецких, отметивших 55-летие совместной жизни. Разделить этот знаменательный день с юбилярами пришли их дети, внуки, друзья семьи, а также заместитель главы Волоколамского округа Евгений Смирнов.

История любви Халецких началась в Тучковском техникуме, где они учились на одном курсе.

«У нее была огромная коса до пояса. Она пела и танцевала, была настоящей красавицей. Я сразу решил, что женюсь именно на ней. Начал ухаживать, и постепенно она тоже начала обращать на меня внимание. Так мы начали встречаться», — рассказал Анатолий Николаевич.

После окончания учебы он отправился служить в армию в Германию. Несмотря на расстояние, он каждый день писал своей невесте письма и открытки. Вернувшись домой, пара сразу решила пожениться, и уже через два месяца состоялась свадьба.

Супруги вместе прошли долгий жизненный путь. В 1970 году они оба устроились работать в Сычевский ГОК: Анатолий Николаевич трудился водителем БелАЗа до 2014 года. За годы совместной жизни они сохранили теплые отношения и взаимопонимание. По словам юбиляров, секрет их долгого брака заключается в умении прощать, делиться мыслями и переживаниями, а главное — всегда разговаривать друг с другом.