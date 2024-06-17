Семья фермеров из Истры нарастит производство авторского сыра

Фото: Фото КФХ

Крестьянское хозяйство «По-Рижский Фермер» и Министерство имущественных отношений Московской области заключили договор купли-продажи в отношении земельного участка в деревне Зорино под Истрой. Это позволит фермерам увеличить поголовье скота до 200 коз и нарастить производство авторского сыра.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, это также позволит нарастить объем реализации сельхозпродукции, а в следующем году — высадить малину.

КФХ «По-Рижский Фермер» ведет деятельность с 2016 года. Это семейный проект Фоминых Ларисы Владимировны и Юрия Альбертовича, которые успешно занимаются производством молока и различных сыров на собственной сыроварне.

Сейчас на ферме 90 коз, 20 из которых  —  молодняк. Свою продукцию фермеры поставляют в «Мираторг», «Викторию», «Окей», ВкусВилл», а также экспортируют в Казахстан.

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