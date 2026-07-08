Семинар ветеранских организаций прошел в Ногинске

7 июля в Центре поддержки участников СВО и их семей города Ногинск прошел семинар председателей ветеранских организаций, посвященный 85-летию формирования дивизий народного ополчения под Москвой. В мероприятии приняли участие представители 25 объединений.

Участникам был показан ролик, подробно рассказывающий об истории возникновения народного ополчения. Ровно 85 лет назад, 6 июля 1941 года, началась мобилизация в народное ополчение. Из Ногинского района ушли на фронт 2200 добровольцев. Они вошли в 8-ю Краснопресненскую дивизию и осенью 1941‑го приняли на себя главный удар под Ельней Смоленской области. За два дня боев погибли 1167 ногинчан — практически все, кто там воевал.

В 2021 году Центр поддержки общественных инициатив выступил за установку памятника на месте гибели 8-й Краснопресненской дивизии. Директор центра Вера Носкова рассказала о работе по патриотическому воспитанию школьников Богородского округа.

Председатель местного Совета ветеранов Николай Огибалов поделился трогательным моментом. Он зачитал последнее письмо своего деда, который одним из первых в те непростые для страны времена записался в ополченцы.

После этого участники посетили Ногинский музейный выставочный центр. У детской школы искусств возложили цветы к памятной доске и почтили память павших минутой молчания. Чуть позже в поселке Обухово на территории «Атлант-парка» прошел митинг у памятника войну-освободителю. Такие мероприятия помогают сохранять живую связь поколений и не забывать о подвиге земляков.