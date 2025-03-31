Семинар Союза садоводов России прошел в Мытищах

Среди основных тем повестки были требования к оформлению и использованию земельных участков, изменения в законодательстве, передача объектов газового хозяйства в собственность Московской области, кадастровые ошибки и регулирование вывоза мусора. Председатель садового некоммерческого товарищества «Марфино» Алексей Костюхин подчеркнул важность всех этих тем, но особое внимание привлекла проблема социальной газификации.

Недавно в нее были включены садовые некоммерческие товарищества, находящиеся в составе поселка с уже действующими газопроводами. «Мы объяснили, как эффективно работать в садоводческом товариществе для создания комфортной атмосферы, как правильно голосовать на собраниях, что такое общедолевая собственность и как с ней обращаться», — добавила руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

89 отделений Союза садоводов России действуют в Московской области, и на семинаре предложили создать Мытищинское отделение.