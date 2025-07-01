Семинар по внедрению цифровых технологий в образование прошел в Мытищах

В рамках реализации проекта «Цифровые классы Подмосковья» в школе № 36 «Новые горизонты» городского округа Мытищи прошел региональный семинар. Руководители общеобразовательных учреждений из разных городов Московской области обменялись опытом и лучшими практиками.

Начальник отдела изучения лучших методик и практик Иван Лугов рассказал собравшимся об итогах реализации проекта «Цифровые классы Подмосковья» и отметил перспективы его развития. Он подчеркнул, что учащиеся таких классов демонстрируют более высокие баллы по сравнению со сверстниками из традиционных классов.

На семинаре также выступил директор Московского международного салона образования Максим Казарновский. Он рассказал о роли искусственного интеллекта в развитии образования и о роли образования в развитии искусственного интеллекта. Руководитель направления по работе с регионами ООО «ВК» Андрей Саенко представил слушателям доклад об использовании образовательной платформы «Сферум» в новом учебном году.

Семинар стал важной площадкой для обмена опытом и определения дальнейших направлений развития цифрового образования в Московской области.