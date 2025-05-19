Семинар по управленческим практикам прошел в Пушкино

В образовательном комплексе № 11 и в его дошкольном отделении «Аистенок» прошло состоялось мероприятие «Лучшее от лучших». Педагоги делились передовым опытом с коллегами, демонстрировали инновационные практики, рассказывали о том, как идеи воплощаются в реальную жизнь.

Воспитатели в игровой форме формируют у дошкольников компетенции, которые позволят им безболезненно адаптироваться к начальной школе. Юные инспекторы изучают правила дорожного движения, актеры показывают сценки, а будущие естествоиспытатели изучают свойства воды и масел.

«Мы поучаствовали в замечательном мастер-классе, побывали в лаборатории, где вместе с малышами исследовали свойства жидкостей, бумаги, масла, мыла. Приятно смотреть на горящие глазки дошкольников. Это такой заряд бодрости», — рассказала директор образовательного комплекса № 1 Пушкино Ольга Демьяненко.

Педагоги образовательного комплекса всегда находятся в поиске новых знаний, применяют на практике современные методики, в доступной и легкой форме доносят до детей учебный материал. Они продемонстрировали высокий уровень профессионализма и представили широкий спектр инновационных идей и решений.