Семинар по управленческим практикам прошел в Пушкино
В образовательном комплексе № 11 и в его дошкольном отделении «Аистенок» прошло состоялось мероприятие «Лучшее от лучших». Педагоги делились передовым опытом с коллегами, демонстрировали инновационные практики, рассказывали о том, как идеи воплощаются в реальную жизнь.
Воспитатели в игровой форме формируют у дошкольников компетенции, которые позволят им безболезненно адаптироваться к начальной школе. Юные инспекторы изучают правила дорожного движения, актеры показывают сценки, а будущие естествоиспытатели изучают свойства воды и масел.
«Мы поучаствовали в замечательном мастер-классе, побывали в лаборатории, где вместе с малышами исследовали свойства жидкостей, бумаги, масла, мыла. Приятно смотреть на горящие глазки дошкольников. Это такой заряд бодрости», — рассказала директор образовательного комплекса № 1 Пушкино Ольга Демьяненко.
Педагоги образовательного комплекса всегда находятся в поиске новых знаний, применяют на практике современные методики, в доступной и легкой форме доносят до детей учебный материал. Они продемонстрировали высокий уровень профессионализма и представили широкий спектр инновационных идей и решений.
«В рамках данного мероприятия каждый руководитель образовательного учреждения берет для себя изюминку. Он учится у коллег. Мы смотрим и запоминаем то, что интересно, можно и нужно будет внести в наш образовательный комплекс», — отметила директор образовательного комплекса № 11 Ольга Шаповалова.
Всего в семинаре приняли участие порядка 400 педагогов. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов выразил благодарность педагогам за активное участие, ценные идеи и вдохновение, пожелал дальнейших успехов в профессиональной деятельности и творческого подхода к реализации образовательных задач. «Безусловно, это традиция, которую нужно продолжать», — сказал руководитель муниципалитета.