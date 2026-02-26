Семинар по привлечению грантов для молодежных проектов прошел в Мытищах

25 февраля во дворце культуры «Яуза» состоялся обучающий семинар «День профессионального роста», организованный управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации округа. Участниками стали волонтеры, студенты, представители общественных организаций и учреждений культуры.

С приветственным словом выступили заместитель главы округа Ольга Сидоркина и начальник управления Алексей Тюрин. Грантовый эксперт Егор Балев, представляющий движения «Волонтеры Подмосковья» и «Молодая Гвардия», рассказал о возможностях привлечения федеральных средств для реализации проектов.

«Главная цель нашего семинара — поделиться навыками и научить успешно подавать заявки и выигрывать гранты, обеспечивающие дальнейшее развитие. Кроме того, такие мероприятия способствуют налаживанию взаимодействия и созданию совместных проектов», — подчеркнул Егор.

Он отметил, что для получения гранта необходимы три составляющие: оригинальная идея, грамотно составленная заявка и соответствие глобальным смыслам, заданным национальными проектами и политикой губернатора Московской области Андрея Воробьева. Важно, чтобы проекты затрагивали интересы жителей Подмосковья.