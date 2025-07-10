Семинар по госуслугам прошел для «Активного долголетия» в Подольске

Консультанты регионального портала госуслуг Татьяна Андреева и Лилия Блохина провели для 40 участников «Активного долголетия» обучающее занятие по социально значимым услугам в электронном виде. «Долголетов» познакомили с перечнем услуг МФЦ, порядком их предоставления и оформления, правилами информационной безопасности.

Кроме того, во время мероприятия были затронуты темы самозапрета на кредиты, предоставляемые субсидии, компенсации за телефон, возможность получить санаторно-курортное лечение и зубопротезирование.

Член клуба Надежда Мальцева подчеркнула, что в настоящее время очень большое количество услуг переведено в электронный вид. Поэтому тем, кто недостаточно хорошо умеет пользоваться электронными сервисами, непросто.

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.