Семинар об участии студентов в общественной жизни прошел в Мытищах

В Мытищинском филиале МГСУ прошел семинар, посвященный молодежной форумной кампании. Мероприятие собрало активных представителей молодежных движений, организаций, а также заинтересованных студентов и специалистов.

Председатель клуба студенческого самоуправления при министерстве информации и молодежной политики Московской области Андрей Морусак рассказал о предстоящих форумах и конкурсах, которые станут площадкой для реализации молодежных инициатив.

Участие в форумах бесплатно: проезд оплачивает министерство, проживание — Росмолодежь. Это также отличная возможность для нетворкинга с интересными людьми и федеральными спикерами, а полученные знания станут ценным ресурсом для личного и профессионального роста. Форумы охватывают широкий спектр направлений — от экологии до политики.

Заместитель директора филиала МГСУ Александр Алексанин отметил, что подобные форумы предоставляют студентам существенную поддержку в профессиональном становлении. При трудоустройстве работодатели активно учитывают этот опыт, поскольку он демонстрирует практические навыки и инициативность. Ранее глава округа Юлия Купецкая подчеркивала, что филиал МГСУ — инновационный центр развития строительной отрасли, а будущее в руках молодежи.