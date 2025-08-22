Семинар о создании безопасной среды в школах прошел в Подмосковье

В Корпоративном университете развития образования перед началом учебного года прошел межведомственный семинар, посвященный созданию безопасной среды для школьников Подмосковья. В нем участвовали представители Министерства образования региона, МВД, ГИБДД, уполномоченный по правам ребенка и представители комиссий по делам несовершеннолетних.

Семинар под руководством заместителя министра образования Ларисы Сулимы посвятили командной работе по профилактике правонарушений. Эксперты обсудили современные угрозы для детей, среди которых кибербуллинг, интернет-мошенничество и опасный контент, а также меры по их предотвращению.

«Обсуждение затронуло важность взаимодействия между школами, родителями и правоохранительными органами. Участники семинара отметили необходимость создания психолого-педагогических служб в каждом муниципалитете для поддержки детей и их семей», — отметили в пресс-службе Минобразования Московской области.

Отдельно поговорили о профилактике дорожного травматизма и важности дополнительного образования для подростков. Участники уделили внимание и работе с кризисными состояниями у детей, изменениям в системе учета несовершеннолетних «Моя школа» и федеральному проекту «Цифровой психолог». По итогам встречи подготовили общие рекомендации, которые помогут сформировать новую культуру безопасности в школах региона.