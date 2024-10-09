Семинар о сохранении исторического наследия прошел в театре в Лобне

Круглый стол на тему «Театр и историческая память в рамках культурного наследия родного города» состоялся в театре «Камерная сцена» в Лобне. Его участниками стали сотрудники администрации города, писатели, священники и руководитель театра Светлана Давыдова.

Собравшиеся поговорили об истории родного края и данных, которые хранятся в архиве. В Лобне собираются создать новый рождественский вертеп — кукольный театр, который будет рассказывать жителям об истории города в разные годы. Участники беседы посмотрели презентацию о том, как это будет выглядеть в будущем.

Первый заместитель главы муниципалитета Владимир Зиновьев сообщил, что встреча прошла очень продуктивно и помогла сохранению исторической памяти и укреплению культурных связей Лобни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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