Семинар о пользе правильного питания провели для молодых мам в Химках

Лекторы центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели в «Школе мам» в родильном доме в Химках семинар «Гестационный сахарный диабет. Питание во время беременности». Заведующая Ольга Чиркова развеяла мифы о гестационном диабете и правилах составления рациона для беременных.

Врачи отметили, что гестационный диабет — нарушение углеводного обмена, которое возникает в период вынашивания ребенка и в большинстве случаев проходит после родов. Заболевание осложняет течение беременности и может навредить малышу.

В борьбе с подобным типом диабета применяют правильное питание, физическую активность и контроль глюкозы. При этом рацион женщины состоит из большого количества углеводов, пищевых волокон, белков и жиров. Врачи делают упор на овощи, крупы, ржаной и цельнозерновой хлеб, рыбу, птицу и бобовые. Пациенты должны исключить простые углеводы и сахар.

Главное правило, которое нужно соблюдать беременным, — распределять калории на три основных приема пищи и ввести еще 2-3 дополнительных с интервалами 2,5–3 часа.

Заведующая центром Ольга Чиркова отметила, что при диабете необходимо регулярно контролировать сахар в крови и согласовывать свой рацион с врачом-акушером и эндокринологом.