Семинар о пользе физкультуры прошел в клубе «Активное долголетие» в Мытищах

В клубе «Активное долголетие» в Мытищах состоялся семинар под названием «Искусство долголетия». Эксперты Ассоциации центров восстановительной медицины поделились ценными рекомендациями по сохранению здоровья и поддержанию жизненной энергии.
Руководитель ЦВМ Андрей Хайрипинов рассказал о том, как правильно выбирать физические упражнения, которые помогут укрепить организм и улучшить общее самочувствие.
На мероприятии также выступила врач Татьяна Протоковец, заведующая отделением центра восстановительной медицины в Мытищах. Она подробно осветила вопросы профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и дала практические советы по поддержанию здоровья.
Семинар стал не только источником полезных знаний, но и местом для общения и обмена опытом между участниками и специалистами в области медицины.
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