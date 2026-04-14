Семинар о новых стандартах коммуникации с жителями прошел в Подмосковье
Обучающий семинар для инспекторов регионального министерства по содержанию территорий прошел в Подмосковье. На нем обсудили особенности взаимодействия с жителями и стандаты коммуникации.
Семинар организовал областной учебный центр. Его целью стало повышение качества письменных ответов на обращения жителей.
На мерпориятии рассмотрели особенности современной коммуникации, тавтологию и клише, избавлению от канцелярита, а также этику письменной коммуникации.
«Также для инспекторов в интерактивном формате ведущие специалисты и эксперты в сфере делового общения провели практический тренинг, в рамках которого разобрали наиболее интересные особенности устной и письменной речи», — добавили в министерстве.
На семинаре также поговорили о применении искусственного интеллекта для анализа данных и предоставления ответов жителям.