Семинар о новых стандартах коммуникации с жителями прошел в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Обучающий семинар для инспекторов регионального министерства по содержанию территорий прошел в Подмосковье. На нем обсудили особенности взаимодействия с жителями и стандаты коммуникации.

Семинар организовал областной учебный центр. Его целью стало повышение качества письменных ответов на обращения жителей.

На мерпориятии рассмотрели особенности современной коммуникации, тавтологию и клише, избавлению от канцелярита, а также этику письменной коммуникации .

«Также для инспекторов в интерактивном формате ведущие специалисты и эксперты в сфере делового общения провели практический тренинг, в рамках которого разобрали наиболее интересные особенности устной и письменной речи», — добавили в министерстве.

На семинаре также поговорили о применении искусственного интеллекта для анализа данных и предоставления ответов жителям.