Семинар о новых подходах к образованию в колледжах провели в Подмосковье

Стратегическая сессия на тему содержания профессионального образования прошла в подмосковном колледже «Энергия». На ней обсудили повышение мотивации студентов, внедрение ИИ и многое другое.

Как рассказали в областном Минобразования, в мероприятии приняли участие более 70 специалистов, в том числе руководители колледжей, федеральные эксперты и представителей индустриальных партнеров. Спикерами стали заместитель главы министерства Сергей Куколев, советник министра просвещения России Наталия Золотарева и другие.

На встрече обсудили связь образования с реальным сектором экономики, внедрение в учебный процесс нейросетей, а также интеграцию программ среднего профессионального и высшего образования.