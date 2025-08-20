Семинар о новых подходах к образованию в колледжах провели в Подмосковье

Стратегическая сессия на тему содержания профессионального образования прошла в подмосковном колледже «Энергия». На ней обсудили повышение мотивации студентов, внедрение ИИ и многое другое.
Как рассказали в областном Минобразования, в мероприятии приняли участие более 70 специалистов, в том числе руководители колледжей, федеральные эксперты и представителей индустриальных партнеров. Спикерами стали заместитель главы министерства Сергей Куколев, советник министра просвещения России Наталия Золотарева и другие.
На встрече обсудили связь образования с реальным сектором экономики, внедрение в учебный процесс нейросетей, а также интеграцию программ среднего профессионального и высшего образования.
Еще 1,2 млрд рублей направили на развитие роддомов и перинатальных центров в Подмосковье
Стену на границе США и Мексики выкрасят в черный цвет
Еще на четырех участках региональных дорог обновят асфальт в Можайском округе
Новое современное медицинское оборудование поступило в больницу в Шатуре
Педагоги обсудили вопросы профориентации школьников на совещании в Домодедове
Российские хакеры раскрыли потери ВСУ убитыми и ранеными за 3 года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте