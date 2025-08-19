Семинар о безопасности в школах проведут в Подмосковье 20 августа

Семинар о безопасности в школах пройдет в Подмосковье 20 августа. На нем обсудят профилактику деструктивного поведения, меры по снижению травматизма на дорогах, а также предотвращение конфликтов.

Как рассказали в областном Минобразования, мероприятие объединит более тысячи специалистов. Это сотрудники школ, полиции и других ведомств.

На семинаре обсудят современные угрозы безопасности в школах и их предотвращение, профилактику конфликтов и преступлений среди подростков, взаимодействие с семьями и многие другие вопросы.

«Обеспечение безопасности в школах остается приоритетной задачей для Подмосковья. В новом учебном году особое внимание будет уделено вопросам противодействия буллингу и киберугрозам, а также совершенствованию систем мониторинга правонарушений. Семинар станет важной площадкой для разработки межведомственных подходов к обеспечению безопасной образовательной среды в регионе», — отметили в министерстве.

Семинар будет доступен для просмотра по ссылке.