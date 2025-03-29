Семинар на тему школьного буллинга прошел в Мытищах

Профилактику травли в школе обсудили на семинар-совещании в Мытищах. Мероприятие прошло в школе № 32.

Около 500 педагогов из Дмитрова, Долгопрудного, Пушкино, Королева и других городов Подмосковья собрались на зональном семинар-совещании «Травля в школе: комплексный подход к решению проблемы».

«Тема травли и школьных конфликтов в образовательных учреждениях достаточно актуальна. Сегодня мы рассматриваем интересный опыт, который применяется в различных образовательных учреждениях. Эта практика направлена на то, чтобы педагоги могли противостоять негативным явлениям в образовании и обеспечить нашим детям возможность получать высококачественное образование», — отметила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Педагоги обсудили создание благоприятной образовательной среды и разработки эффективных механизмов профилактики травли в образовательных учреждениях. Они представили типовые планы и рекомендации по действиям в сложных ситуациях.

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