Семинар на тему школьного буллинга прошел в Мытищах

Семинар-совещание, посвященный вопросам молодежной политики, прошел в Российском университете кооперации. Специалисты из различных областей, работающие в сфере молодежной политики Московской области, поговорили со студентами в Мытищах.

Мероприятие стало местом для обсуждения актуальных проблем, связанных с молодежью и их безопасностью.

«Наша основная задача на сегодняшний день заключается в том, чтобы выявить наиболее понятные и эффективные подходы к решению данной проблемы», — подчеркнул проректор по социальной работе и молодежной политике Иван Дзюбан.

Участники активно делились своими идеями и предложениями по борьбе с травлей, обсуждая возможность создания единого плана профилактики такого поведения. Каждый из присутствующих внес свой вклад в обсуждение.

Проблему буллинга также обсудили на встрече. По мнению экспертов, она требует постоянного внимания и активных действий со стороны всех членов общества.