Семинар для учащихся медицинских классов прошел в Люберцах

В гимназии № 16 «Интерес» городского округа Люберцы для учеников предпрофессиональных медицинских классов прошел тематический семинар «Здоровое будущее». Его организатором выступил Совет почетных граждан Люберец совместно с медиками муниципалитета.

Семинар стал площадкой для диалога о передовых методиках в медицине, просветительских проектах для населения и молодежи, а также о целевом обучении будущих специалистов.

«Эта встреча была очень полезна для меня как для будущего врача. Я узнала много нового о разных направлениях в медицине и хотела бы после обучения работать в люберецкой больнице», — поделилась впечатлениями одна из участниц.

Для школьников профильных медицинских классов продолжаются экскурсии в медицинские учреждения округа, что способствует профессиональной ориентации и мотивации молодежи.