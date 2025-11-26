Семинар для учащихся медицинских классов прошел в Люберцах
В гимназии № 16 «Интерес» городского округа Люберцы для учеников предпрофессиональных медицинских классов прошел тематический семинар «Здоровое будущее». Его организатором выступил Совет почетных граждан Люберец совместно с медиками муниципалитета.
Семинар стал площадкой для диалога о передовых методиках в медицине, просветительских проектах для населения и молодежи, а также о целевом обучении будущих специалистов.
На встрече обсудили ключевые вопросы развития здравоохранения: стратегические направления отрасли, работу местных медучреждений, меры поддержки сотрудников и программы кадрового обновления.
«Эта встреча была очень полезна для меня как для будущего врача. Я узнала много нового о разных направлениях в медицине и хотела бы после обучения работать в люберецкой больнице», — поделилась впечатлениями одна из участниц.
Для школьников профильных медицинских классов продолжаются экскурсии в медицинские учреждения округа, что способствует профессиональной ориентации и мотивации молодежи.