Семинар для студентов аграрных направлений прошел в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 16:16 Семинар для студентов аграрных направлений прошел в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Семинар для студентов сельскохозяйственной отрасли и слушателей «Школы фермера» провели в Подмосковье. Организовал мероприятие Институт экономики и управления АПК.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в семинаре приняли участие порядка 50 человек — студенты-пятикурсники РГАУ МСХА имени Тимирязева, а также участники девятого потока «Школы фермера».

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Студентам рассказали обо всех нюансах, связанных с предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства. Будущие выпускники задали множество вопросов о государственной поддержке бизнеса, которая действует в регионе.

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