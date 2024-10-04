Семинар для промышленников прошел в Павловском Посаде

Лекция-семинар «Реестр российской промышленной продукции» состоялась в историко-художественном музее Павлово-Посадского округа. В мероприятии участвовали первый замглавы муниципалитета Филипп Ефанов, глава Восточной торгово-промышленной палаты Подмосковья Маргарита Смирнова и работники предприятий востока региона.

Участникам семинара объяснили, как происходит включение промышленной продукции в реестр Минпромторга, а также получение соответствующего документа. Лекцию проводили эксперты Торгово-промышленной палаты России Ольга Тарасова и Светлана Родичева.

В Павлово-Посадском округе работают 27 малых промышленных предприятий, семь средних и 15 крупных. Товары семи их них включены в реестр.

Мероприятие провели в рамках фестиваля «ТекСТИЛЬный Посад». Карнавал с таким же названием начнется 5 октября в парке «Меленки». Филипп Ефанов пригласил всех творческих жителей и гостей муниципалитета принять участие в празднике. Карнавал стартует в 11:00 и будет продолжаться пять часов, вход на него свободный.

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