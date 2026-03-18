Семинар для педагогов дошкольного образования прошел в Мытищах

Мероприятие посвятили формированию патриотической культуры у дошкольников через традиционные российские ценности. Особое внимание уделили диалогу с детьми и роли воспитателя в создании увлекательной обучающей среды.

Семинар в детском саду «Золотой ключик» провела педагог-психолог, член Международного союза сказкотерапевтов Светлана Макушкина. Участники поднимали в ходе общения вопросы актуальности духовно-нравственных ценностей, интеграции их в образовательный процесс, а также методы приобщения детей к «культурному коду».

«Детский ум наполнен образами — яркими, сказочными, притягательными. Игра — их главный путь познания мира. Значит, все новое должно раскрыться перед ними через игру и волшебные картины. Поэтому тут важна личность воспитателя: нельзя общаться сухо и официально, нужно, чтобы все что говорилось, каждому малышу было ясно и близко. Только тогда все сложится, и дети поймут», — пояснила Светлана Макушкина.

Педагоги детского сада, в свою очередь, поделились личными наработками. Методист Лариса Розанова рассказала, что подобные «Разговоры о важном» в учреждениях стали традиционными. Основой занятий является программа Людмилы Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей». Занятия, интегрированные в социально-коммуникативное направление, проводили дважды в день. На «утреннем круге», дети обсуждали предстоящие дела, а вечером — подводили итоги и делились впечатлениями. Главные темы этих бесед — семья и формирование таких качеств, как доброта, отзывчивость и дружелюбие.