Семинар для юристов и предпринимателей прошел в Одинцове

Начальник отдела по вопросам миграции майор полиции Александр Бондарчук провел информативный семинар для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мероприятие прошло в Одинцовском округе.

Александр подробно рассказал о требованиях действующего законодательства и других правовых актов, касающихся миграционной политики России. Он также остановился на недавних изменениях в миграционном законодательстве, которые могут повлиять на правила приема иностранных граждан на работу.

Спикер напомнил работодателям о важности соблюдения условий при приеме на работу граждан других стран, а также акцентировал внимание на необходимости своевременной постановки иностранцев на миграционный учет.

Кроме того, майор Бондарчук сообщил присутствующим о новой возможности: с 5 февраля 2025 года как физические, так и юридические лица смогут самостоятельно проверять наличие информации об иностранных гражданах в реестре контролируемых лиц.