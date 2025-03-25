Семинар для бизнесменов прошел в Мытищах

Состоялся обучающий семинар для компаний малого и среднего бизнеса, а также самозанятых жителей Мытищ. Предприниматели смогли задать экспертам интересующие вопросы.

Юристы, сотрудники отделов продаж, закупок и снабжения обсудили действующие законы и меры поддержки предпринимателей. Гостям встречи рассказали, как справиться со сложностями при работе с закупками и заключить контракт с крупной государственной корпорацией.

«Действующие в Подмосковье обширные меры поддержки, которые постоянно расширяются, реализуются в рамках федерального национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — отметила заместитель главы Мытищ Елена Михайловна.

Участники семинара смогли обменяться контактами с потенциальными заказчиками и презентовать свой продукт или услугу.