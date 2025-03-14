Семилетний шахматист из Богородского округа победил в турнире «Юные звезды»

Турнир по быстрым шахматам «Юные звезды» завершился в Москве. Воспитанник районного дома культуры Богородского округа Серафим Панкратьев завоевал первое место в возрастной категории 2018 года рождения.

Шахматист из Ногинска Серафим Панкратьев, невзирая на столь юный возраст, справился с волнением и блистательно выступил на турнире, показав прекрасную подготовку. В соревнованиях приняли участие 30 ребят в возрасте от шести до девяти лет.

Турнир состоял из семи туров. За каждой партией строго наблюдали представители шахматного клуба и всероссийской федерации. После завершения всех партий жюри подвело итоги и объявило имена победителей, а также тех, кто стал лучшим в специальных номинациях.

В качестве наград за призовые места вручили медали и кубки, а также памятные призы. Турнир по быстрым шахматам «Юные звезды» проводится при поддержке Федерации шахмат России.

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