Семьям участников СВО в Воскресенске вручили подарки ко Дню матери

Председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко и руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете Сергей Слепов обсудили с женами и матерями проблемы, с которыми они сталкиваются в быту. Им также вручили букеты цветов в знак благодарности за мужество и терпение.

«Не забыли и о детях — им также были вручены подарки, чтобы порадовать и поддержать маленьких героев. Такие встречи помогают создать атмосферу единства и поддержки, ведь каждая семья играет важную роль», — поделился Сергей Слепов.

Отметим, подобные встречи регулярно организуются в местной Общественной приемной «Единой России».

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