Показ спектакля «Женитьба» для семей бойцов СВО прошел в Лобне

В городском округе Лобня прошел вечер, посвященный поддержке семей участников специальной военной операции. Для них организовали культурную программу в театре «Куклы и Люди».

Гости увидели спектакль «Женитьба», который подарил зрителям яркие эмоции и возможность отвлечься от повседневных забот. В рамках мероприятия также вручили билеты на постановку «Вишневый сад» в театре «Камерная сцена». На спектаклях присутствовали и участники проекта «Активное долголетие».

«Спасибо за теплый прием и возможность насладиться искусством. Такие события действительно поддерживают в добром расположении духа», — поделился один из гостей вечера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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