Семьи юнармейцев школы № 3 в Мытищах собрали гуманитарную помощь

Поддержать ребят в благом деле пришел депутат партии «Единая Россия» Вячеслав Муравьев. Мероприятие показало сплоченность учеников и единство в поддержке соотечественников.

Ученики школы имени Бориса Алексеевича Феофанова, при поддержке родителей, собрали и передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

Сбор гуманитарной помощи в школе № 3 прошел при участии депутата партии «Единая Россия» Вячеслава Муравьева.

Юнармейцы — активные участники всех мероприятий города. Взаимодействие с взрослыми в гуманитарных акция поможет еще сильнее сформировать у молодых людей чувство ответственности и гордости за свою страну, укрепить здоровье и командный дух.

Приоритетом для молодежи депутат назвал занятия в секциях и участие в соревнованиях. Акция продемонстрировала единство и патриотизм молодого поколения, а также готовность прийти на помощь своим соотечественникам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».