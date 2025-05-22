Семьи из Подмосковья пригласили в этнопарк «Кочевник» под Сергиевым Посадом

Региональные фермы готовят развлекательную программу для семей с детьми на время школьных каникул. В этнопарке «Кочевник» по Сергиевым Посадом уже анонсировали активности на июнь. Для жителей Московского региона организуют мастер-классы, экскурсии и даже целые фестивали и ярмарки. Об этом передали в подмосковном Минсельхозпроде.

В Международный день защиты детей для маленьких гостей подготовят увлекательные интерактивы. Активности для семей на свежем воздухе запланированы на 12 июня. В выходные после праздника состоится ежегодный фестиваль йоги и музыки ANAHATA fest. Через неделю после пройдет ярмарка, на ней можно будет приобрести изделия ручной работы. В это же воскресенье, 22 июня, отметят день верблюда, где поздравят всех пушистых жителей фермы.

Ознакомиться с полной программой мероприятий и записаться на активности можно на официальном сайте или с 10:00 до 19:00 по телефону +7 (905) 760 52 00.

Минсельхозпрод МО напомнил, что в Подмосковье работают более 250 мест сельского туризма. На экскурсиях удастся пообщаться с животными, а после посетить тренинги и активно провести время на природе.