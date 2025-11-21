Семьи из Подмосковья пригласили на новогодние представления в усадьбу «Мураново»

В усадьбе «Мураново» с 20 по 28 декабря пройдет новогодняя программа «Будет Елка — будет праздник». Театральные представления рассчитаны на семейную аудиторию.

Рождественская сказка начнется в старинной усадьбе. Гостей встретит хозяин дома и поведает, откуда пошла традиция наряжать елку, почему именно это дерево стало главным символом праздника, как готовились к Новому году в дворянских семьях и какие украшения использовали в XIX веке.

Также все участники смогут увидеть елку с игрушками, созданными на творческих мастер-классах.

Уже на кухне ребятам и их родителям расскажут о популярных блюдах на праздничном столе. Также запланирована небольшая викторина на знание хороших манер.

В Большой гостиной Главного дома будут проходить салонные игры, а после состоится домашний мини-спектакль.

Подробная информация и покупка билетов доступна на сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“. Возрастное ограничение 6+.