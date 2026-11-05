Семейный забег прошел в лесопарке «Чемпион» в Люберцах

В лесопарке «Чемпион» в Дзержинском городского округа Люберцы прошел традиционный «Осенний кросс», посвященный Дню народного единства. Он объединил 150 любителей активного отдыха разных возрастов.

Многие пришли на старт целыми семьями. Разминку для участников провел чемпион мира по спортивной аэробике Василий Козырев. Ему помогала бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева.

«Четвертый год подряд проводим семейный „Осенний кросс“. Участвуют разные группы. Особенно приятно, что сегодня более 30 женщин стартовали. Мамы активно подключаются к семейному забегу, и это очень радует», — отметила Наталья Коростелева.

Первыми на старт вышли самые юные участники — дети в возрасте шести лет и младше. Они преодолели дистанцию 200 метров, а на финише каждый получил сладкий приз. Остальные участники пробежали 2,5 километра по маршруту вдоль карьера.

По итогам соревнований состоялась церемония награждения. Победителям вручили подарочные сертификаты в батутный центр «Снегири» и экстрим-парк «Фристайл», а также абонементы на тренировку в горнолыжной академии.

Организаторами забега выступили спортивный клуб Натальи Коростелевой и комитет по спорту администрации Люберец при поддержке муниципального учреждения «Дирекция парков».