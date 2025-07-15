Семейный велопробег прошел в Химках

В сквере «Юбилейный» прошел велозаезд с концертной программой и угощениями. Участниками стали жители всех возрастов — от малышей до взрослых.

Спортивный праздник для всей семьи объединил более 50 велосипедистов. Мероприятие стартовало в сквере «Юбилейный», где всех участников ожидала веселая разминка. После нее взрослые и дети украсили свои велосипеды флагами и отправились в заезд по центральным улицам города. Велосипедисты сделали три круга вокруг сквера. Помимо велопробега, для гостей подготовили праздничную программу — концерт и сладкие угощения.

«Такие события играют важную роль в жизни города. Они не только укрепляют здоровье, но и создают атмосферу единства. Очень важно, что в нашем округе развивается культура семейного досуга и активного отдыха», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Организовали праздник волонтерское движение «Красные сердца» и школа единоборств «Красный тигр» при поддержке администрации округа.