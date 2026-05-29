Семейный турнир по шахматам пройдет в Химках 31 мая

В преддверии Дня защиты детей в Химках состоится открытый семейный шахматный турнир. Соревнование пройдет по швейцарской системе и будет состоять из семи туров.

В турнире могут участвовать семейные команды из двух человек без ограничений по возрасту и полу. В 13:00 начнется встреча и очная регистрация участников, затем в 13:45 состоится торжественное открытие. Туры с первого по седьмой пройдут с 14:20 до 18:00; параллельно с матчами с 15:00 до 16:00 проведут мастер‑класс по изготовлению шахматных фигур, а с 16:00 до 17:00 — мастер‑класс по изготовлению значков и лекция для родителей «Шахматы в жизни и творчестве великих русских писателей». Результаты объявят в 18:00, в 18:20 начнется церемония награждения, а завершится мероприятие общей фотосессией в 18:40–19:00.

«Турнир станет семейным праздником. Здорово, что в преддверии Дня защиты детей в Химках появится возможность провести время активно и с пользой для ума», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Мероприятие пройдет в воскресенье, 31 мая, с 13:00 до 19:00 в торгово‑развлекательном центре «МЕГА Химки» на фудкорте. Участие бесплатное. Команды можно зарегистрировать до 29 мая включительно. Вход для зрителей и гостей свободный.