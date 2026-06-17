Семейный турнир по финансовой грамотности прошел в Богородском округе

В Богородском городском округе подвели итоги семейного фестиваля финансовой грамотности. Победителем интеллектуального состязания стала семья Тереховых из школы № 28, которая представит муниципалитет на региональном этапе 20 июня.

В Богородском городском округе завершился семейный фестиваль финансовой грамотности, объединивший школьников и их родителей. Организаторами выступили Звенигородский филиал Финансового университета при Правительстве РФ при поддержке Регионального центра финансовой грамотности Московской области и Корпоративного университета развития образования.

Участникам предложили проверить знания в формате интеллектуального состязания. Семейным командам предстояло выполнить несколько практических заданий, связанных с повседневными финансовыми вопросами. Конкурсанты разбирались в распространенных финансовых мифах, подбирали страховую защиту для различных жизненных ситуаций и оценивали перспективы разных видов активов.

По итогам всех испытаний первое место заняла семья Тереховых из школы № 28. Второй результат показала семья Таранец, представлявшая школу № 10. Третье место досталось семье Тундиных из ЦО «Богородский».

«Участники продемонстрировали хорошие знания и умение принимать взвешенные финансовые решения. Такие проекты помогают формировать полезные навыки, которые востребованы в повседневной жизни», — отметили организаторы фестиваля.

Главной наградой для победителей стала возможность представить Богородский городской округ на региональном этапе. Семья Тереховых выступит на следующих соревнованиях 20 июня.

Организаторы поблагодарили все семьи за активное участие и интерес к теме финансовой грамотности. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес педагогов Центра «Академия творчества», которые помогают школьникам осваивать основы финансовой культуры и ответственного отношения к личному бюджету.