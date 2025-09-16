Семейный центр «Гармония» в Волоколамске отметил 25-летие

Праздничный концерт к юбилею центра помощи семье и детям организовали в Ярополецком доме культуры. К этому дню приурочили награждение лучших сотрудников учреждения.

С 25-летием воспитанников и сотрудников «Гармонии» поздравили глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, представители администрации муниципалитета, местного управления социального развития № 18 и духовенства. Выдающиеся сотрудники центра получили благодарственные письма и грамоты.

Дети могли принять участие в мастер-классах по изготовлению свечей, поделок из проволоки и технике рисования на воде «Эбру». Также в этот день работали фотовыставка и выставка творческих работ воспитанников центра.

Праздничную программу подготовили местные артисты и ребята из приемных семей. Кроме того, зрителям подарили красные воздушные шары.