Семейный спортивный фестиваль прошел в Наро-Фоминске

В Верее состоялись межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам «Молодежный спринт». Турнир прошел 14 февраля при сотрудничестве городского округа Молодежный и Наро-Фоминского городского округа, собрав 67 участников в возрасте от 6 до 69 лет.

Соревнования включали два этапа: пролог и финал. Юные спортсмены до 8 лет и ребята 9–10 лет преодолевали дистанцию 750 метров, участники старших возрастных групп — 1450 метров. В финал выходили пять сильнейших в каждой категории.

Особую атмосферу празднику придало участие семейных династий. Родители выходили на лыжню вместе с детьми, бабушки и дедушки активно поддерживали внуков, демонстрируя преемственность традиций здорового образа жизни.

Для всех участников организаторы подготовили горячий чай с угощениями. «Этот праздник стал настоящим подарком для спортсменов, болельщиков и организаторов, которые с душой подошли к делу и сделали этот день незабываемым», — отметили организаторы.