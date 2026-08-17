Семейный праздник в честь Яблочного Спаса пройдет в Одинцове

Праздник пройдет на территории Одинцовского историко-краеведческого музея по адресу: Коммунальный проезд, дом 1. Вход на фестиваль свободный.

Программа стартует в 12:00 с рассказа об истории яблока на Руси. С 12:30 на музейной площадке начнется игровая программа для всей семьи. Гости смогут принять участие в подвижных и настольных играх, в том числе традиционных бирюльках. В это же время и до 15:00 будут проходить мастер-классы, где все желающие смогут сделать сувениры своими руками и познакомиться с различными художественными техниками.

С 14:30 до 15:00 состоится семейная викторина. Вопросы будут посвящены истории, традициям и фольклору, связанным с Яблочным Спасом. Самых внимательных ждут призы. Завершится программа концертом театра песни «Кантилена» в 15:00.