Семейный праздник прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Семейный праздник прошел на шахматной площадке в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Его организовали волонтеры центра «Олимпиец» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Зажигательные песни исполнил коллектив «Низизи». Далее на сцену вышли Мария Аверина, Полина Быкова и Дарья Гришина. Настоящее мастерство показали юные звезды студии «Парадиддл», а певица София Вавилина исполнила ироничную композицию «Как приятно заболеть».

Арсений и Александр Зацепины погрузили всех в атмосферу сказки по мотивам советского фильма «Там, на неведомых дорожках».

Во время концерта также прозвучали хиты группы «Кино» и современные детские песни из «Смешариков».

Главными помощниками во время мероприятия стали «Волонтеры Подмосковья» и активисты «Движения первых».