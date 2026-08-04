Семейный праздник прошел в Химках

2 августа в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого прошла семейная праздничная программа «Сладкое лето». Организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы каждый гость смог найти занятие по душе.

Маленькие посетители с интересом наблюдали за выступлениями аниматоров, получали воздушные шары и бесплатные угощения.

«Такие семейные мероприятия в парках создают атмосферу единства, позволяют родителям и детям проводить время вместе. Депутатский корпус всегда поддерживает подобные инициативы, потому что именно через такие праздники формируется теплая и комфортная среда для жителей», — поделилась депутат Инна Монастырская.

Ярким завершением праздника стало интерактивное шоу с гигантской сладкой ватой. Гостей ждало много эмоций, улыбок и хорошего настроения.

Праздничная программа прошла в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Фестивали, концерты, ярмарки, мастер-классы, творческие встречи, патриотические лекции и другие мероприятия проводят для жителей и гостей округа в разных микрорайонах Химок.