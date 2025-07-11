Семейный праздник прошел в деревне Брехово в Химках

День семьи, любви и верности отметили во дворе одного из домов в микрорайоне Митино Дальнее. Мероприятие стало частью региональной патриотической программы.

Гостям праздника рассказали об истории и духовном подвиге святых Петра и Февронии Муромских, которые стали символом истинной любви и преданности, способными выдерживать любые испытания.

Муниципальный депутат Алексей Федоров подчеркнул, что пример Петра и Февронии учит самому главному — настоящая любовь живет в верности, уважении и заботе. «Эти ценности всегда были основой крепкой семьи», — сказал он.

После исторической лекции перед зрителями выступили артисты, которые исполнили песни и стихи, а также показали театрализованные постановки.

«Такие праздники помогают напомнить друг другу, как важно хранить тепло в семье, заботиться о близких и передавать эти ценности детям», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов напомнил, что патриотическая программа, которая реализуется в Химках, направлена на поддержку традиционных семейных ценностей и сохранение исторической памяти.