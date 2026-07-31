Семейный праздник пройдет в парке Толстого в Химках 2 августа

В парке культуры и отдыха имени Толстого в Химках 2 августа пройдет семейный праздник «Сладкое лето». Гостей ждет насыщенная программа: воздушные шары, сладкая вата и интерактивное шоу.

Мероприятие начнется в 13:00. До 15:00 всем желающим будут раздавать воздушные шары, а с 13:00 до 16:00 — сладкую вату. Главным событием дня станет интерактивное шоу гигантской сладкой ваты, которое пройдет с 15:00 до 16:00.

Вход на территорию парка, все активности и шоу-программа будут бесплатными. Аттракционы работают по отдельному прайсу и рассчитаны на разные возрастные группы.

«Праздник „Сладкое лето“ — отличный повод провести выходной с семьей. Воздушные шары, сладкая вата и шоу-программа ждут всех гостей. Приходите!» — рассказал лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Парк аттракционов «Сказочный бор» работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Уточнить детали можно по телефону +7 (985) 119-33-33.